POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Unfallflucht Roßbergstraße: Ford Focus beschädigt - Zeugen gesucht

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Am Montagnachmittag hat ein unbekannter Autofahrer (Fahrerin) auf dem Parkplatz hinter dem Drogeriemarkt Müller einen schwarzen Ford Focus angefahren. Der PKW stand zwischen 15.15 Uhr und 16.15 Uhr auf einer der dortigen Parkflächen. Nach dem Parkrempler ist der Verursacher, möglicherweise auch eine Frau, abgehauen. An dem Ford entstand Sachschaden in Höhe von zirka 800 Euro.

Das Polizeirevier St. Georgen ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen (Telefon 07724 9495 00).

