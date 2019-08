Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Alexanderschanze: Motorrad beim Abbiegen übersehen

Baiersbronn (ots)

Beim Abbiegen von der B500 auf die B28 hat ein Autofahrer am Sonntagmittag ein Motorrad übersehen und angefahren.

Ein Motorradfahrer wollte gegen 13.25 Uhr von der B28 nach links in die B500 abbiegen. Zunächst stand das Motorrad verkehrsbedingt an der Haltelinie der Abbiegespur. Der 63-jährige Biker sah links einen BMW an der Einmündung der B500 stehen. Um für das Auto den Weg frei zu machen, fuhr der 63-Jährige ein paar Meter nach vorne. Beim Einbiegen auf die B28 übersah der BMW-Fahrer das Motorrad. Der 51-Jährige prallte gegen dessen Hinterrad. Durch den Anstoß wurde das Motorrad um 180 Grad gedreht, der Fahrer stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Ein Rettungsdienst musste nicht gerufen werden. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell