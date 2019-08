Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb a.N.) Inlineskaterin stürzt

Horb a.N. (ots)

Bei einem Sturz auf dem Radweg zwischen Dettingen und Horb hat sich am Montagnachmittag eine Frau verletzt.

Die 48-jährige Inlineskaterin befuhr kurz nach 17 Uhr den Radweg in Richtung Horb. Am Ortsende von Dettingen stürzte sie wegen einer Unebenheit und verletzte sich nicht unerheblich. Sie wurde am Unfallort von einem Notarzt versorgt und anschließend von der Rettung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

