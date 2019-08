Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornhan) Auto nach Kollision mit Mauer überschlagen

Dornhan (ots)

Auf der Landstraße zwischen Leinstetten und Bettenhausen ist ein Autofahrer gegen eine Mauer am Straßenrand gefahren und hat sich in der Folge überschlagen. Der Mann verletzte sich dabei. Der 32-jährige Mann war zuvor einem Reh ausgewichen und hatte seinen Suzuki deshalb gegen die Mauer gelenkt. Durch den Unfall entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro. Sein Auto wurde abgeschleppt. Der Mann wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Reh blieb unverletzt.

