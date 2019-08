Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Gegen Schutzplanken gefahren - Fahrer alkoholisiert

Oberndorf am Neckar (ots)

Eine Autofahrerin ist am Montagabend auf der Kreisstraße zwischen Bösingen und Beffendorf von der Straße abgekommen und in die Leitplanke gefahren. Die 53-jährige Frau verursachte an ihrem Peugeot dadurch vermutlich einen wirtschaftlichen Totalschaden von etwa 5.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass die Frau betrunken war. Ein Atemtest ergab einen Wert von knapp 1,9 Promille. Sie musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Weiter wurde ihr Führerschein einbehalten. Neben dem Strafverfahren wegen des Unfallverursachens unter Alkohol kommen nun die Kosten für drei beschädigte Schutzplankenteile auf sie zu.

