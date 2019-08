Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Villingen) Brand in Uhrenmanufaktur - zwei Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Villingen-Schwenningen (ots)

Wie berichtet, kam es am Montagmorgen, gegen 07.50 Uhr, in den Kellerräumen einer Uhrenmanufaktur in der Robert-Bosch-Straße zu einem Brand, der sich auf das gesamte Untergeschoss ausbreitete. Nach den ersten polizeilichen Ermittlungen dürfte das Feuer durch einen technischen Defekt verursacht worden sein. Offenbar geriet der Motor der Luft-Absauganlage der Lackiererei in Brand. Bei dem Feuer wurden eine Mitarbeiterin sowie ein Mitarbeiter leicht verletzt. Der Sachschaden geht in die Hunderttausende. Die Ermittlungen des Polizeireviers Villingen dauern an.

