Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Unfallflucht in der Wallstraße - Polizei sucht Radfahrerin als Zeugin

Freudenstadt (ots)

Am Montagmorgen ist in der Wallstraße ein unbekannter Autofahrer beim rückwärts Ausparken gegen einen stehenden VW Golf gestoßen und anschließend abgehauen.

Der betroffene VW Golf stand gegen 9.30 Uhr in Fahrtrichtung Ringstraße am rechten Fahrbahnrand, als vom gegenüber liegenden Parkplatz ein weißer Kombi rückwärts ausparkte. Der unbekannte Rückwärtsfahrer stieß gegen die Fahrerseite von dem VW Golf. Dabei entstand Sachschaden. Nach dem Rempler fuhr der Unfallverursacher über die Ringstraße in Richtung Stadtbahnhof weg.

Der Unfall wurde, neben einer anderen Zeugin, auch von einer Radfahrerin beobachtet. Sie wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt in Verbindung zu setzen (Telefon 07441 536 0).

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell