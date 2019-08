Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Deißlingen) Überhöhte Geschwindigkeit führt zu Unfall auf der Autobahn

Deißlingen (ots)

Am frühen Montagmorgen, gegen 4 Uhr ist der Fahrer eines Kleintransporters in die Mittelleitplanke auf der Autobahn 81 gefahren. Der 22-jährige Fahrer war auf der A 81 in Richtung Singen unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Rottweil und Villingen-Schwenningen verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Aufgrund seiner der Witterung nicht angepassten Fahrweise geriet er mit seinem Wagen ins Schleudern und prallte in der Folge frontal in die Mittelschutzplanke. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte sehr starker Regenfall. Der 22-jährige Fahrer sowie dessen Beifahrerin wurden vorsorglich in die Klinik gebracht. Am Unfallfahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell