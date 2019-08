Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sickingen) Audi brennt - Polizei vermutet Brandlegung

Sickingen (ots)

In der Sonntagnacht hat auf Gemarkung Sickingen, kurz vor der Anschlussstelle B27/Bodelshausen, ein Audi gebrannt.

Ein zufällig an der Brandstelle vorbei fahrender Mann sah den Audi A3 in der Dunkelheit brennen und verständigte die Feuerwehr. An dem im Landkreis Tübingen zugelassenen Gebrauchtwagen, der ohne Kennzeichen am Brandort abgestellt war, entstand trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr Bodelshausen Totalschaden. Nach den bisherigen Ermittlungen geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Ein Tatverdacht besteht zur Zeit noch nicht. Die Frage, warum der PKW dort ohne Kennzeichen stand, bedarf der Klärung. Sachbearbeitende Dienststelle ist das Polizeirevier Hechingen (Telefon 07471 9880 0).

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell