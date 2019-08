Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg-Waldmössingen) Herdbrand löst Feuerwehreinsatz aus

Schramberg-Waldmössingen (ots)

Ein 55-jähriger Mann wärmte sich am Sonntagmorgen in seiner Wohnung in der Burgstraße auf dem Herd einen Topf mit Suppe auf, ehe er das Haus verließ, um mit dem Fahrrad zum Flugplatz nach Winzeln zu radeln. Den Herd hatte er vergessen auszuschalten, weswegen die Suppe einbrannte und der Topf aufgrund der enormen Hitzeeinwirkung stark zu qualmen begann. Daraufhin wurde gegen 10 Uhr die 18-jährige Tochter des Mannes wach und verständigte sofort die Feuerwehr. Diese rückte mit 40 Mann und 5 Fahrzeugen aus, konnte die Rauchentwicklung jedoch schnell unter Kontrolle bringen. Bedeutender Sachschaden entstand keiner.

