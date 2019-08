Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Betrunkener Pedelec-Fahrer stürzt schwer

Rottweil (ots)

Ein Radfahrer ist am Sonntag, gegen 18.30 Uhr, in der Hausener Straße in Rottweil mit seinem Pedelec schwer gestürzt. Der 32-Jährige fuhr mit seinem Rad auf dem Gehweg, als er im Bereich der Kreuzung Heerstraße mit der Feldbergstraße die Fahrbahn überqueren wollte. Hierbei stürzte der 32-jährige Mann alkoholbedingt und in Folge eines Fahrfehlers. Bei dem Sturz zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu. Er wurde in die Klinik gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert über 2 Promille. Am Pedelec des Betrunkenen entstand minimaler Sachschaden.

