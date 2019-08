Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Elektro-Mountain-Bike entwendet - Polizei sucht Zeugen

Bad Dürrheim (ots)

Am Sonntagvormittag, zwischen 11.15 Uhr und 12.00 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz der Minigolfanlage, beim Durchgang zum Park abgestelltes Elektro-Mountain-Bike der Marke HNF Nicolai, Farbe Schwarz, mit Aufdruck "HarleyDavidson" auf dem Unterrohr, entwendet. Das drei Monate alte Rad war mit einem Stahlkabel gesichert, welches von einem Unbekannten durchtrennt wurde. Außerdem war das Mountainbike mit einem Faltschloss am Hinterrad zusätzlich gegen Diebstahl geschützt. Dieses hochwertige Schloss dürfte sich vor Ort nicht ohne weiteres knacken lassen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass das Rad weggetragen und in ein Fahrzeug verladen wurde. Das Gewicht des Rades beträgt circa 27 kg. Hinweise bitte an die Polizei Schwenningen, Tel. 07720/8500-0.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell