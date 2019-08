Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Mönchweiler) Transporter einer Küchenfirma aufgebrochen - Maschinen entwendet

Mönchweiler (ots)

Vergangene Woche wurde in der Oberen Mühlenstraße, auf dem Firmengelände einer Küchenfirma, ein Mercedes-Transporter aufgebrochen und mehrere Maschinen für die Küchenmontage aus dem Fahrzeug entwendet. Die Hecktür des Mercedes-Sprinters wurde mit brachialer Gewalt aufgehebelt. Als Tatwerkzeug dürfte ein Brecheisen oder ein ähnlicher Gegenstand in Frage kommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Villingen, Tel. 07721/601-0.

