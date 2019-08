Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geisingen) Zwei Schwerverletzte nach Motorradunfall

Geisingen (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagmittag auf der Bundesstraße 31 bei Geisingen verunfallt. Er und seine 39 Jahre alte Mitfahrerin verletzten sich dabei schwer. Der 41-jährige Zweiradfahrer stieß gegen einen Suzuki, dessen Fahrerin von Geisingen kommend auf die Autobahn abbog. Die 61 Jahre alte Autofahrerin hatte die zwei entgegenkommenden Personen auf dem Motorrad übersehen. An den Fahrzeugen entstand beim Zusammenstoß ein Schaden von 9.000 Euro. Die beiden Verletzten wurden mit Rettungswagen in ein Klinikum gebracht.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell