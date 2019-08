Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Schlafender Raucher entzündet Matratze - Feuerwehr löscht

A.-Ebingen (ots)

Am Sonntag ist die Ebinger Feuerwehr kurz vor 17 Uhr zu einem Zimmerbrand in die Grüngrabenstraße ausgerückt. Dort war einem schlafenden Raucher in seinem Domizil am Nachmittag eine noch glimmende Zigarette auf die Matratze gefallen. Die Matratze fing Feuer. Alarmierende Rauchmelder und aus dem geöffneten Fenster aufsteigender Rauch blieben nicht unbemerkt. Die Feuerwehr wurde verständigt und löschte die brennende Matratze, bevor größerer Schaden entstehen konnte. Der Brandverursacher blieb unverletzt. Er konnte, nachdem die Feuerwehr gelöscht und gelüftet hatte, wieder in sein Appartement zurückkehren.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell