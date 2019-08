Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Einbruch in Sanitätshaus - Polizei bittet um Zeugenhineise

Freudenstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach am frühen Samstagmorgen, gegen 04.45 Uhr, in der Robert-Bürkle-Straße in ein Sanitätsgeschäft ein, indem er ein Bürofenster aufhebelte. In der Räumlichkeit hatte es der Eindringling auf Bargeld abgesehen. Er öffnete gewaltsam die Wechselgeldkasse sowie eine Mitarbeiterkasse. Große Beute machte der Täter nicht. Ihm fiel lediglich Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich in die Hände. Das Gebäude verließ der Einbrecher über ein Fenster zum Kundenparkplatz hin. Hinweise bitte an die Polizei Freudenstadt, Tel. 07441/536-0.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell