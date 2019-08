Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Unfallflucht - mutmaßlicher Verursacher ermittelt

Hechingen (ots)

Ein 58-jähriger Opel-Fahrer steht im dringenden Verdacht in der Gutleuthausstraße am Samstagabend einen Unfall verursacht zu haben. Als er rückwärts aus einer Parklücke fuhr, beschädigt er nach Zeugenaussagen einen geparkten Pkw. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Beschuldigte sein Fahrt fort. Da das Kennzeichen von Zeugen abgelesen werden konnte, gelang es den mutmaßlichen Unfallflüchtigen noch am gleichen Abend zu ermitteln. Der Mann stand unter Alkoholeinwirkung. Er machte geltend, zwischen dem Unfall und dem Eintreffen der Polizei Alkohol getrunken zu haben. Aus diesem Grund wurden bei dem Beschuldigten zwei Blutproben angeordnet. Außerdem beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der angerichtete Sachschaden ist gering.

