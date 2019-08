Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bösingen) 28-Jähriger rammt Mauer und flüchtet

Bösingen (ots)

In der Beffendorfer Straße geriet am Samstagabend, gegen 21.50 Uhr, ein 28-jähriger Ford-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine niedrige Mauer und beschädigte dabei seinen Pkw schwer. Das Fahrzeug ließ er am Unfallort zurück. Er selbst flüchtete zu Fuß. Die Ermittlungen in der Unfallsache dauern an. Der Beschuldigte wird wegen Unfallflucht angezeigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden.

