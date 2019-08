Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Mercedes angezündet - Totalschaden - keine Verletzte

Tuttlingen (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft zündete am Freitagabend, gegen 21.40 Uhr, einen in der Kanalstraße geparkten Pkw Mercedes an. Nach ersten Ermittlungen dürfte die Brandausbruchstelle hinten links gewesen sein. Der Mercedes-Fahrer hatte kurz zuvor sein Fahrzeug an der Örtlichkeit abgestellt. Vorbeikommende Passanten griffen ein. Sie konnten mit ihrem beherzten Einschreiten ein Übergreifen des Feuers auf andere Fahrzeuge verhindern. Am Mercedes entstand jedoch Totalschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Die Feuerwehr Tuttlingen war mit zwei Fahrzeugen und circa 20 Mann an der Brandstelle. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei Tuttlingen, Tel. 07461/941-0.

