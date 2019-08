Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Quad-Fahrer leicht verletzt

Trossingen (ots)

Am Freitagabend verunglückte ein 19-jähriger Quad-Fahrer an der Ausfahrt des Parkplatzes "Achterbahn" in Richtung Christian-Messner-Straße. Der junge Mann kam kurz vor der Einmündung ins Schleudern, geriet rechts von der Fahrbahn ab und landete im Gebüsch. Glücklicherweise wurde er nur leicht verletzt. Der Sachschaden am Quad beläuft sich auf circa 500 Euro.

