POL-TUT: (Tuttlingen) Weißer Audi angefahren - hoher Sachschaden - Zeugen gesucht

Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstagabend 22.00 Uhr bis Freitag 11.00 Uhr wurde in der Möhringer Straße ein weißer Audi A4 hinten rechts beschädigt. Dunkle Lackantragungen von einem anderen Fahrzeug konnten am Audi festgestellt werden. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallfahrzeug bitte an die Polizei Tuttlingen, Tel. 07461/941-0.

