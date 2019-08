Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb) Mercedes-Fahrer landete im Gelände

Horb (ots)

Der 18-jährige Fahrer einer Mercedes A-Klasse kam am Samstagmorgen, gegen 06.15 Uhr, in der Weikersthalstraße, im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem Grundstück. Verletzte wurde niemand. Der Mercedes wurde jedoch total beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 30.000 Euro.

