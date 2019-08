Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Villingen) Versuchter Einbruch in Ladengeschäft - Zeugen gesucht

Villingen-Schwenningen (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Niederen Straße offenbar in ein Tabakgeschäft einbrechen. Eine massive Holztür widerstand jedoch den Einbruchsversuchen. Zuvor hatten die Täter im Hinterhof des Gebäudes mehrere Zeitungen angezündet. Wer in der Nacht verdächtige Personen an der Örtlichkeit bemerkte, wird gebeten sich bei der Polizei in Villingen, Tel. 07721/601-0, zu melden.

