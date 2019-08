Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schwenningen) Fuchs verirrt sich in Neubau

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein junger "Stadtfuchs" verirrte sich am Samstagmorgen in den Neubau eines Großprojekts in der Wasenstraße. Sichtlich irritiert durch die vielen Arbeiter fand der neugierige Reineke Fuchs den Weg ins Freie nicht mehr. Gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten zeigte sich das wenig scheue Tier indes folgsam. Er kam den Weisungen der Ordnungshüter nach und konnte schnell seine wiedergewonnene Freiheit genießen.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell