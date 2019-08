Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen)Nach Rollerdiebstählen in Tuttlingen - Sechsköpfige Gruppe als Täter ermittelt

Tuttlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil des Polizeipräsidiums Tuttlingen:

Fahren ohne Rücksicht auf Verluste oder fremdes Eigentum - diese Einstellung scheint eine Gruppe zu haben, die in den letzten Wochen in Tuttlingen Motorroller gestohlen hat. Ohne Skrupel entwendeten die Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 11 und 15 Jahren in der Zeit von Ende Mai bis Anfang August nach derzeitigen Erkenntnissen mindestens zehn Roller. In wechselnder Besetzung waren sie hauptsächlich in der Tuttlinger Nordstadt am Werk. Nach dem Diebstahl der Roller nutzten sie die Fahrzeuge für Spritztouren durch die Stadt. Nicht selten waren die befreundeten Mitglieder der Gruppe auch zu dritt auf dem Motorroller unterwegs. Ein Helm wurde bei diesen Ausfahrten am helllichten Tag nicht getragen. Im Anschluss wurden die Roller an anderer Stelle zurückgelassen.

Die sechs Beteiligten kannten sich aus der Nachbarschaft. Zusammen wurden die Nachmittage verbracht und dabei auch das ein oder andere Zweirad gestohlen. Das Polizeirevier Tuttlingen, dem die Diebstähle gemeldet wurden, hatte die Gruppe schnell im Verdacht. Zwei der Beschuldigten hatten bereits im letzten Jahr Diebstähle von Rollern begangen und warten derzeit auf die gerichtliche Verhandlung ihres Strafverfahrens.

Daraus gelernt scheinen sie aber nicht zu haben. So entwendeten sie beispielhaft am 26. Mai einen Motorroller in der Lessingstraße, den sie in der Folge für mehrere Touren durch die Stadt nutzten. Bei einer dieser Touren verursachten sie am Aesculap-Kreisverkehr einen Unfall, bei dem sich alle drei Mitfahrenden leicht verletzten. Nach diesem Vorfall entsorgten sie den beschädigten Roller im Bereich Thiergarten und versuchten den Unfall zu verschweigen. Erst im Zuge der Ermittlungen wurde er bekannt. Aufgrund dieser ausführlichen Ermittlungsarbeit, der kriminaltechnischen Spurensicherung an den gestohlenen oder beschädigten Rollern und anderer Beweisträger gelang es die Gruppe zu überführen. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie für noch mehr Diebstähle von Rollern verantwortlich ist. Auch einige Diebstahlsversuche und Manipulationen an den Fahrzeugen werden ihr zu Last gelegt. Der Schaden, der durch die Taten verursacht wurde, wird durch Beamten aktuell auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Strafanzeigen werden der Staatsanwaltschaft Rottweil vorgelegt. Von dort aus wird geprüft, ob gegen die Beschuldigten - soweit diese bereits strafmündig sind - Anklage zu erheben ist.

