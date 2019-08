Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Unfallflucht - Zeugen gesucht

Obeerndorf (ots)

In der Aistaiger Straße wurde am Donnerstagvormittag, gegen 8.45 Uhr, ein Renault Clio am linken hinteren Kotflügel beschädigt. Das Fahrzeug war am linken Fahrbahnrand geparkt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden am Clio beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher bitte an die Polizei in Oberndorf, Tel. 07423 8101-0.

