Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dietingen) Betrunkene Autofahrerin landet im Straßengraben

Dietingen (ots)

Eine betrunkene 47-jährige Autofahrerin war am Donnerstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, auf der K 5562 von Rotenzimmern in Richtung Böhringen unterwegs. In einer Linkskurve verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Alkoholeinfluss, kam der Dacia der 47-Jährigen nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich im Straßengraben und kam letztlich auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Am Wagen der Unfallverursacherin entstand ein Sachschaden von circa 8.000 Euro. Zudem entstand durch ausgetretenes Öl ein Flurschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

J. Gollnau

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell