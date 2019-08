Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz am Neckar) Ausgebüxtes Pferd

Sulz (ots)

Einen Einsatz der etwas anderen Art, verzeichnete die Oberndorfer Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Gegen ein Uhr wurde den Beamten ein unmittelbar neben der Landstraße 409 freilaufendes Pferd gemeldet. Am Ort des Geschehens, gelang es den Polizisten durch den geschickten Einsatz eines, zum Lasso umfunktionierten, Abschleppseils, das Tier wieder einzufangen und wohlbehalten in die Obhut seines Besitzers in Sulz zurück zu bringen.

J. Gollnau

