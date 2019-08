Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg) Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Blumberg (ots)

Ein 25-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall auf der B 27 am Donnerstag, gegen 9.30 Uhr, leichte Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 31-jähriger Rollerfahrer aus einer Einfahrt beim Nordwerk auf die B 27 in Richtung Donaueschingen ein. Unmittelbar danach bog der Rollerfahrer nach links in die gegenüberliegende Einfahrt in Richtung Boxerheim ab. Zeitgleich überholte der 25-jährige Motorradfahrer mehrere vorausfahrende Fahrzeuge, die ebenfalls in Richtung Donaueschingen unterwegs waren. Beim Überholvorgang kollidierte der Motorradfahrer mit dem Rollerfahrer. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell