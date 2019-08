Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Alpirsbach) Randale im Kurpark

Alpirsbach (ots)

Mehrere Leuchten zerstört, Ablaufschächte herausgehoben und den Holzpfahl eines Sonnensegels herausgerissen - Vandalen haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im und um den Kurpark an der Klosterkirche ihr Unwesen getrieben. Sie haben damit nicht nur einen Schaden von etwa Tausend Euro verursacht, das Herausheben der Schächte gefährdete auch den angrenzenden Verkehr. Der Polizeiposten Alpirsbach ermittelt nun gegen die Täter. Hinweise in dieser Sache werden unter Tel. ß7444 9561390 erbeten.

