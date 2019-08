Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Auto gestohlen

Hechingen (ots)

In der Zeit von Montag bis Donnerstag hat ein Unbekannter ein unverschlossenes Auto in der Straße "Im Kessler" gestohlen. Der graue VW Golf stand vor einem Firmengebäude. Der Wagen hat in etwa einen Wert von 1.000 Euro. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt wegen Diebstahls. Hinweise werden unter Tel. 07471 98800 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell