Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Entgegenkommendes Auto gestreift - Polizei sucht Zeugen

Balingen (ots)

Ein Autofahrer hat am Mittwochabend um kurz vor 18.30 Uhr in der Straße "Im Kaltenbrunnen" einen entgegenkommenden Wagen gestreift. Der 83-jährige Fahrer war in Richtung Geislingen unterwegs, als es zu der Berührung mit dem entgegenkommenden Skoda kam. Um den Unfallhergang zu klären sucht die Polizei nun Zeugen die das Streifen des Skodas mit dem Renault beobachtet haben. Sie werden gebeten sich unter Tel. 07433 2640 zu melden.

