Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen-Dürrwangen) Aquaplaning - Auto rutscht Hang hinab

Balingen-Dürrwangen (ots)

Kurz nach dem Ortsausgang Dürrwangen in Richtung Stockenhausen ist am Donnerstagabend ein Autofahrer aufgrund von Aquaplaning von der Straße abgekommen. Der 28-jährige Fahrer kam erst auf die Gegenspur und rutschte dann über den Grünsteifen einen mehrere Meter tiefen Hang hinab, wo sich sein BMW überschlug. Der Wagen wurde durch einen Baum gestoppt. Der Fahrer verletzte sich durch den Unfall leicht. Durch die Bordelektronik seines Autos wurde automatisch ein Notruf abgesetzt. Aufgrund der Meldung rückten Rettungswagen und Polizei zur Unfallstelle aus. Der Fahrer musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein BMW wurde durch den Abschleppdienst mithilfe eines Krans geborgen. Der entstandene Schaden wird auf 65.000 Euro geschätzt.

