Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rosenfeld-Brittheim) Zwei Verletzte nach Unfall

Rosenfeld-Brittheim (ots)

In der Hauptstraße in Brittheim sind am frühen Freitagmorgen zwei Autos zusammengestoßen. Die Fahrer der Wagen haben sich dabei leicht verletzt. Ein Taxifahrer kam um kurz vor 03.30 Uhr aus Richtung Bickelsberg. In einer Kurve kam er auf die Gegenspur und stieß dort mit einer 19-Jährigen und ihrem VW zusammen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der Grund für den Unfall ein technischer Defekt am Taxi war. Der 42 Jahre alte Taxifahrer wurde durch einen Rettungswagen noch vor Ort medizinisch versorgt. Am Taxi und dem VW entstand ein Schaden von insgesamt 6.800 Euro. Die Wagen wurden durch einen Abschleppdienst geborgen.

