Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornstetten) Ladendiebe gestellt

Dornstetten (ots)

Am Donnerstagmorgen haben zwei Männer aus einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße Waren gestohlen. Die Männer im Alter von 32 und 34 Jahren nahmen Artikel im Wert von 150 Euro an sich. An der Kasse fiel der Diebstahl auf und sie wurden von einer Verkäuferin angesprochen. Daraufhin nahmen die Diebe die Füße in die Hand und flüchteten. Die gerufene Polizei stellte die zwei Männer kurze Zeit später am Marktplatz. Sie mussten die Beamten mit zum Polizeiposten begleiten. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren zu.

