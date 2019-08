Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Vermisstenfahndung nach 81-jähriger Frau

Baiersbronn (ots)

Seit Mittwochabend, gegen 21.00 Uhr, wird die 81-jährige Hildegard Marianne Leclerque aus Baiersbronn-Schwarzenberg vermisst. Zuletzt wurde die Frau am Bahnhof in Forbach gegen 22.00 Uhr gesehen worden. Sie wollte offenbar in den Zug Richtung Karlsruhe einsteigen. Ob sie tatsächlich einstieg, ist unklar. Die Vermisste ist 159 cm groß, schlank, hat weiße schulterlange Haare, blaugraue Augen, einen unsicheren Gang. Sie trug zuletzt eine blaue Strickjacke. Es ist davon auszugehen, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Bei Antreffen von Frau L. wird darum gebeten die Polizei in Freudenstadt, Tel. 07441/536-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu informieren. Das Foto der Vermissten (siehe Link) bitte nur für Fahndungszwecke verwenden.

Link: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-tuttlingen-baiersbronn-vermisstenfall/

