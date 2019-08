Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rietheim-Weilheim) Unfallflucht - Zeugen gesucht

Rietheim-Weilheim (ots)

In der Unteren Hauptstraße wurde am späten Dienstagabend, etwas gegen 23.00 Uhr, ein Dreier-BMW hinten links beschädigt. Das Fahrzeug stand am Ende einer Grundstückseinfahrt vor einer Garage. Nach Zeugenaussagen soll ein schwarzer Audi auf das Grundstück gefahren sein und den BMW gestreift haben. Der Fahrer sei anschließend ausgestiegen, habe sich den Schaden angeschaut und wäre dann weitergefahren. Hinweise bitte an die Polizei Tuttlingen, Tel. 07461/941-0.

