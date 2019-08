Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Aldingen) Pedelec entwendet - Zeugen gesucht

Aldingen (ots)

Auf dem Fahrradabstellplatz in der Bahnhofstraße wurde am Mittwochabend zwischen 17.45 und 22.30 Uhr ein Pedelec-Mountain-Bike der Marke Fischer, Rahmenfarbe schwarzweiß, entwendet. Der Akku befand sich am Fahrrad. Bei einer Überprüfung des Tatortnahbereichs konnte die beschädigte Sicherungskette aufgefunden werden. Sie dürfte mit einer Flex durchgetrennt worden sein. Hinweise bitte an die Polizei Spaichingen, Tel. 07424/9318-0.

