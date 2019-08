Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornhan, Marschalkenzimmern) Brand von Dachstuhl - keine Verletzte

Dornhan (ots)

In der Hofackerstraße kam es am Mittwochnachmittag, gegen 16.30 Uhr, zu einem Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus. Die Brandursache ist bislang noch nicht eindeutig geklärt. Es dürfte nach ersten Erkenntnissen jedoch technischen Ursprungs sein. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

