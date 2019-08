Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Mit Vollgas gegen Baum geprallt

Donaueschingen (ots)

Eine 31-jährige BMW-Fahrerin ist am Mittwoch, gegen 22.55 Uhr, mit Vollgas gegen einen Baum in der Bismarckstraße geprallt. Die Frau wollte mit ihrem Auto vom rechten Straßenrand ausparken. Beim Losfahren verwechselte die 31-Jährige das Gaspedal mit dem Bremspedal. Mit Vollgas entwurzelte die Autofahrerin den Baum am Straßenrand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu.

