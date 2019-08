Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Arbeitsgeräte gestohlen

Albstad-Ebingen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein Dieb aus einem Kellerraum in der Poststraße verschiedene Arbeitsgeräte entwendet. Eine Firma führte dort Arbeiten durch und lagerte ihre Gerätschaften dort. Wie genau der Langfinger in den Kellerraum gekommen ist wird noch abgeklärt. Die gestohlenen Arbeitsgeräte dürften einen Wert von mehreren Hundert Euro haben. Der Polizeiposten Ebingen ermittelt wegen Diebstahls.

