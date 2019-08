Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Dackel auf Zebrastreifen überfahren

Bad Dürrheim (ots)

Bei einem Unfall am Mittwoch ist auf der Bahnhofstraße ein Dackel überfahren und tödlich verletzt worden. Die 46-jährige Hundehalterin war mit ihrem Vierbeiner unterwegs und überquerte gegen 16.45 Uhr den Zebrastreifen in der Bahnhofstraße. Eine 69-jährige Autofahrerin hatte angehalten und ermöglichte der Frau das Überqueren des Zebrastreifens. Als die 46-Jährige die Straße nahezu überquert hatte, fuhr die Autofahrerin los und übersah den Dackel, der an einer dünnen Leine hinter der Frau herlief. Der Hund wurde beim Unfall getötet.

