Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Meßstetten) Alkoholisiertes Ehepaar bei Brennholzdiebstahl gestellt

Meßstetten (ots)

Ein Ehepaar hat am frühen Donnerstagmorgen im Lautlinger Weg gestapeltes Brennholz stehlen wollen. Das Paar lud das Holz gerade auf einen Hänger, als eine Polizeistreife die Beiden kontrollierte. Schnell stellte sich heraus, dass die Zwei nicht nur nicht die Eigentümer des Holzes, sondern auch deutlich alkoholisiert waren. Da der 42-jährige Mann den Opel samt Anhänger zum Diebstahl gefahren hat, muss er neben der Anzeige wegen Diebstahls noch mit einer Anzeigen wegen Trunkenheit am Steuer rechnen. Er musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Sein Führerschein wurde an Ort und Stelle einbehalten.

