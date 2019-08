Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Waldachtal-Hörschweiler) Straßenlaterne umgefahren

Waldachtal-Hörschweiler (ots)

Ein junger Autofahrer hat am späten Mittwochabend in der Dornstetter Straße eine Straßenlaterne umgefahren. Der 18-Jährige verletzte sich dabei leicht. Durch eine Unachtsamkeit kam er von der Straße ab und prallte frontal gegen die Beleuchtung. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An der Leuchte entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Der Schaden an seinem Renault wird auf 15.000 Euro geschätzt.

