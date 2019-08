Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornstetten-Aach) Auto im Gegenverkehr gestreift - Polizei sucht Zeugen

Dornstetten-Aach (ots)

Auf der Landstraße zwischen Grüntal und Aach haben sich am Mittwochnachmittag zwei entgegenkommende Autos gestreift. Ein Autofahrer, der nach Grüntal unterwegs war, kam nach ersten Erkenntnissen auf die Gegenspur. Die nach Aach fahrende Audifahrerin musste ausweichen, um einen frontalen Unfall zu verhindern. Trotzdem streifte der flüchtige Autofahrer ihren Außenspiegel. An hielt er nicht. Am Audi entstand ein Schaden von 500 Euro. Das Polizeirevier Freudenstadt ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Wer gegen 16.15 Uhr entsprechende Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf den Autofahrer geben kann wird gebeten sich unter Tel. 07441 5360 zu melden.

