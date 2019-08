Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Deißlingen) Motorradfahrer schwer verletzt

Deißlingen (ots)

Ein 65-jähriger Motorradfahrer touchierte am Dienstagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, in der Hauptstraße einen Pkw, dessen Fahrer rückwärts auf ein Grundstück fahren wollte. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich erhebliche Verletzungen zu. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 5.000 Euro.

