Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf) Schwarzer Skoda entwendet - Zeugen gesucht

Oberndorf (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Dienstagabend, zwischen 20.30 und 21.20 Uhr, einen schwarzen Octavia mit Rottweiler Kennzeichen, der vor einem Lokal in der Talstraße geparkt war. Tatverdächtigt wird ein circa 40 bis 45-jähriger Mann, der sich zur gleichen Zeit wie der Autobesitzer in dem Lokal aufhielt. Offenbar nahm der Unbekannte den auf dem Tresen liegende Fahrzeugschlüssel des Geschädigten und entwendete anschließend das Fahrzeug. Hinweise bitte an die Polizei Oberndorf, Tel. 07423/8101-0.

