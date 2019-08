Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Tuttlingen; Fahndungserfolg - Haftbefehl gegen zwei dringend Tatverdächtige nach Messerangriff erlassen

Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Tuttlinger Innenstadt zu einem Gewaltdelikt bei dem einem 28-jährigen Mann mehrere Stichverletzungen zugefügt wurden. Das Opfer musste daraufhin in einer Spezialklinik notversorgt werden. (Wir berichteten darüber.) Im Laufe der Ermittlungen wurden drei Tatverdächtige im Alter zwischen 21 und 28 Jahren vorläufig festgenommen. Das Amtsgericht Rottweil hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil inzwischen Haftbefehl gegen zwei syrische Staatsangehörige im Alter von 21 und 28 Jahren, wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags, erlassen. Gegen den dritten Festgenommenen ergab sich kein dringender Tatverdacht. Er befindet sich wieder auf freiem Fuß. Das 28-jährige Opfer ist zwischenzeitlich auf dem Weg der Besserung. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an.

J. Gollnau

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell