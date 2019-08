Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Beim Aussteigen den Verkehr nicht beachtet

VS-Schwenningen (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am heutigen Mittwoch, gegen 10 Uhr, auf der Walter-Rathenau-Straße entstanden. Ein 60-jähriger Lastwagenfahrer parkte sein Fahzeug am rechten Straßenrand. Beim Öffnen der Fahrertür beachtete der den rückwärtigen Verkehr nicht. In der Folge kam es zu einer Kollision mit einem vorbeifahrenden Opel Astra einer 72-jährigen Frau. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

