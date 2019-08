Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geisingen) Versuchter Einbruch in Firmengebäude

Geisingen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 1 Uhr, hat ein unbekannter Täter versucht, in ein Firmengebäude in der Schloßstraße in Geisingen einzubrechen. Der Täter zertrümmerte ein ebenerdig gelegenes Fenster. Bei dem Versuch, das Fenster zu entriegeln scheiterte er aber. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zum Täter machen kann, wird gebeten sich beim Polizeiposten Immendingen (Tel.: 07462 9464-0) zu melden.

